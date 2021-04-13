Хрустку смажену картоплю фрі обожнюють дорослі й діти. Марко Черветті поділився рецептом з батату. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті розповідає як приготувати картоплю фрі з батату та вишуканий соус "Айолі", який чудово доповнить страву. Батат можна не чистити, ретельно помити.

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Картопля фрі

Інгредієнти:

– 1 батат;

– олія для смаження.

Інгредієнти для соусу:

– 5-6 зубчиків часнику;

– оливкова олія;

– 1/2 відвареної картоплі;

– оливкова олія;

– сіль.

Ретельно помийте картоплю, наріжте соломкою. У каструлі розігрійте олію до 160 градусів. Занурте картоплю в олію, обсмажте кілька хвилин, викладіть у миску, залиште на 30 хвилин. Збільшіть температуру до 190 градусів, занурте картоплю, обсмажте до золотої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати залишки олії. Викладіть готовий батат на тарілку, додайте сіль. Для приготування соусу почистіть часник, подрібніть ножем. Відварену картоплю наріжте кубиками. У миску викладіть часник, додайте відварену картоплю сіль, оливкову олію, подрібніть блендером до однорідної консистенції. Готовий батат подавайте з соусом. Смачного!

Рецепт картоплі фрі від Марко Черветті у відео: