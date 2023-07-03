Среди множества рецептов домашней выпечки мы обнаружили интересный вариант сладкой паляницы. Она рыхлая, нежная и чрезвычайно подходит к столу или домашнему чаепитию.
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К выпечке подойдут любые ягоды или фрукты, но мы советуем остановить свой выбор на клубнике, пока ее можно приобрести на рынке или в магазине.
Рецепт паляницы с клубникой
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для выпечки понадобится разъемная форма диаметром 20 сантиметров.
- Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем в смесь йогурта, растительного масла и продолжаем взбивать.
- Просеиваем муку с разрыхлителем во взбитую смесь, вымешиваем тесто на лепешку.
- Форму для выпечки застелите пергаментом, далее смазываем ее сливочным маслом или маслом.
- Выливаем половину теста в форму.
- Нарезаем клубнику на четыре части, обваливаем в крахмале и выкладываем половину клубники на тесто.
- Далее выливаем вторую половину теста, сверху выкладываем оставшуюся клубнику.
- Выпекаем буханку в течение часа при температуре 160 градусов.
Приятного аппетита!