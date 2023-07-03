Серед безлічі рецептів домашньої випічки ми знайшли цікавий варіант солодкої паляниці. Вона пухка, ніжна та надзвичайно пасує до столу чи домашнього чаювання.
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До випічки підійдуть будь-які ягоди чи фрукти, але ми радимо зупинити свій вибір на полуниці, доки її ще можна придбати на ринку чи в магазині.
Рецепт паляниці з полуницею
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Для випікання знадобиться роз’ємна форма діаметром 20 сантиметрів.
- Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром. Далі додаємо у суміш йогурту, олії та продовжуємо збивати.
- Просіюємо борошно з розпушувачем у збиту суміш, вимішуємо тісто на паляницю.
- Форму для випікання застеліть пергаментом, далі змащуємо її вершковим маслом або олією.
- Виливаємо половину тіста у форму.
- Нарізаємо полуницю на чотири частини, обвалюємо у крохмалі та викладаємо половину полуниць на тісто.
- Далі виливаємо другу половину тіста, зверху викладаємо решту полуниці.
- Випікаємо паляницю впродовж години за температури 160 градусів.
Смачного!