Серед безлічі рецептів домашньої випічки ми знайшли цікавий варіант солодкої паляниці. Вона пухка, ніжна та надзвичайно пасує до столу чи домашнього чаювання.

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До випічки підійдуть будь-які ягоди чи фрукти, але ми радимо зупинити свій вибір на полуниці, доки її ще можна придбати на ринку чи в магазині.

Рецепт паляниці з полуницею

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця;

– 90 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів йогурту без наповнювача;

– 120 грамів олії;

– 10 грамів розпушувача для тіста;

– 220 грамів борошна;

– 400 грамів полуниці + 1 ложка крохмалю.

Приготування:

Для випікання знадобиться роз’ємна форма діаметром 20 сантиметрів.

Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром. Далі додаємо у суміш йогурту, олії та продовжуємо збивати.

Просіюємо борошно з розпушувачем у збиту суміш, вимішуємо тісто на паляницю.

Форму для випікання застеліть пергаментом, далі змащуємо її вершковим маслом або олією.

Виливаємо половину тіста у форму.

Нарізаємо полуницю на чотири частини, обвалюємо у крохмалі та викладаємо половину полуниць на тісто.

Далі виливаємо другу половину тіста, зверху викладаємо решту полуниці.

Випікаємо паляницю впродовж години за температури 160 градусів.

Смачного!

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