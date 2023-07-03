Серед безлічі рецептів домашньої випічки ми знайшли цікавий варіант солодкої паляниці. Вона пухка, ніжна та надзвичайно пасує до столу чи домашнього чаювання.

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До випічки підійдуть будь-які ягоди чи фрукти, але ми радимо зупинити свій вибір на полуниці, доки її ще можна придбати на ринку чи в магазині.

Рецепт паляниці з полуницею

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Для випікання знадобиться роз’ємна форма діаметром 20 сантиметрів.
  • Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром. Далі додаємо у суміш йогурту, олії та продовжуємо збивати.
  • Просіюємо борошно з розпушувачем у збиту суміш, вимішуємо тісто на паляницю.
  • Форму для випікання застеліть пергаментом, далі змащуємо її вершковим маслом або олією.
  • Виливаємо половину тіста у форму.
  • Нарізаємо полуницю на чотири частини, обвалюємо у крохмалі та викладаємо половину полуниць на тісто.
  • Далі виливаємо другу половину тіста, зверху викладаємо решту полуниці.
  • Випікаємо паляницю впродовж години за температури 160 градусів.

Смачного!