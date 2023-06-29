Этот шоколадный пирог очень похож на классический брауни, но его вкус дополняет домашний творог и ягоды черешни или вишни (на выбор).

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В кулинарии сочетания вкусов сладкого и кислого уже давно занимают верхушки популярных комбинаций. Это вишня или черешня с шоколадом, которую используют в десертах.

Шоколадный пирог с кисломолочным сыром и черешнями (или вишнями)

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Масло растапливаем с шоколадом.
  • Яйца сбиваем с сахаром к белой пенке и добавляем шоколад с маслом.
  • Далее добавляем все сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

Приготовление:

  • Все перебиваем блендером.
  • Шоколадное тесто разделяем на две части и выкладываем между ними слой творожной массы сверху с черешнями или вишнями.
  • Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут в зависимости от размеров выпечки.

Приятного аппетита!