Этот шоколадный пирог очень похож на классический брауни, но его вкус дополняет домашний творог и ягоды черешни или вишни (на выбор).
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В кулинарии сочетания вкусов сладкого и кислого уже давно занимают верхушки популярных комбинаций. Это вишня или черешня с шоколадом, которую используют в десертах.
Шоколадный пирог с кисломолочным сыром и черешнями (или вишнями)
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Масло растапливаем с шоколадом.
- Яйца сбиваем с сахаром к белой пенке и добавляем шоколад с маслом.
- Далее добавляем все сухие ингредиенты и замешиваем тесто.
Приготовление:
- Все перебиваем блендером.
- Шоколадное тесто разделяем на две части и выкладываем между ними слой творожной массы сверху с черешнями или вишнями.
- Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут в зависимости от размеров выпечки.
Приятного аппетита!