Закрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаю

3 июля 2023, 18:08
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Окна

Сезон клубники подходит к концу, поэтому мы еще успеваем приготовить что-нибудь вкусненькое. Например, рыхлую выпечку в духовке.

Среди множества рецептов домашней выпечки мы обнаружили интересный вариант сладкой паляницы. Она рыхлая, нежная и чрезвычайно подходит к столу или домашнему чаепитию.

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К выпечке подойдут любые ягоды или фрукты, но мы советуем остановить свой выбор на клубнике, пока ее можно приобрести на рынке или в магазине.

Рецепт паляницы с клубникой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 2 куриных яйца;
– 90 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 200 граммов йогурта без наполнителя;
– 120 граммов масла;
– 10 грамм разрыхлителя для теста;
– 220 граммов муки;
– 400 г клубники + 1 ложка крахмала.

Приготовление:

  • Для выпечки понадобится разъемная форма диаметром 20 сантиметров.
  • Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем в смесь йогурта, растительного масла и продолжаем взбивать.
  • Просеиваем муку с разрыхлителем во взбитую смесь, вымешиваем тесто на лепешку.
  • Форму для выпечки застелите пергаментом, далее смазываем ее сливочным маслом или маслом.
  • Выливаем половину теста в форму.
  • Нарезаем клубнику на четыре части, обваливаем в крахмале и выкладываем половину клубники на тесто.
  • Далее выливаем вторую половину теста, сверху выкладываем оставшуюся клубнику.
  • Выпекаем буханку в течение часа при температуре 160 градусов.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак