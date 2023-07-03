Закрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаю

Сезон клубники подходит к концу, поэтому мы еще успеваем приготовить что-нибудь вкусненькое. Например, рыхлую выпечку в духовке.

Среди множества рецептов домашней выпечки мы обнаружили интересный вариант сладкой паляницы. Она рыхлая, нежная и чрезвычайно подходит к столу или домашнему чаепитию.

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К выпечке подойдут любые ягоды или фрукты, но мы советуем остановить свой выбор на клубнике, пока ее можно приобрести на рынке или в магазине.

Рецепт паляницы с клубникой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

– 2 куриных яйца;– 90 граммов сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 200 граммов йогурта без наполнителя;– 120 граммов масла;– 10 грамм разрыхлителя для теста;– 220 граммов муки;– 400 г клубники + 1 ложка крахмала.

Приготовление:

Для выпечки понадобится разъемная форма диаметром 20 сантиметров.

Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем в смесь йогурта, растительного масла и продолжаем взбивать.

Просеиваем муку с разрыхлителем во взбитую смесь, вымешиваем тесто на лепешку.

Форму для выпечки застелите пергаментом, далее смазываем ее сливочным маслом или маслом.

Выливаем половину теста в форму.

Нарезаем клубнику на четыре части, обваливаем в крахмале и выкладываем половину клубники на тесто.

Далее выливаем вторую половину теста, сверху выкладываем оставшуюся клубнику.

Выпекаем буханку в течение часа при температуре 160 градусов.

Приятного аппетита!

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