Картофель, масло и чеснок: шедевр на вкус, который не требует усилий

24 мая 2024, 06:06
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Источник:

gospodynka

Печеный картофель – это особый гарнир, который подойдет для всех случаев жизни. Нужно лишь немного кулинарной магии, чтобы превратить его в шедевр.

С этим рецептом ваша печеная картошка будет вызывать настоящий фурор. Минус этого блюда только один – вас часто будут просить приготовить его снова.

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Рецепт печеного картофеля

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля
– 100 грамм сливочного масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, паприка, орегано – по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель нарезаем кольцами или кусочками.
  2. Выкладываем картофель в форму для запекания.
  3. Масло, чеснок и специи помещаем в блендер и взбиваем до получения однородной массы.
  4. Щедро поливаем картофель и запекаем 45 минут при 190 градусах.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська