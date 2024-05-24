С этим рецептом ваша печеная картошка будет вызывать настоящий фурор. Минус этого блюда только один – вас часто будут просить приготовить его снова.

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Рецепт печеного картофеля

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель нарезаем кольцами или кусочками.
  2. Выкладываем картофель в форму для запекания.
  3. Масло, чеснок и специи помещаем в блендер и взбиваем до получения однородной массы.
  4. Щедро поливаем картофель и запекаем 45 минут при 190 градусах.

Приятного аппетита!