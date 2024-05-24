С этим рецептом ваша печеная картошка будет вызывать настоящий фурор. Минус этого блюда только один – вас часто будут просить приготовить его снова.

Читайте также Пора солить щавель: нужно ли добавлять соль – борщ зимой будет невероятный

Рецепт печеного картофеля

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля

– 100 грамм сливочного масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль, перец, паприка, орегано – по вкусу.

Приготовление:

Картофель нарезаем кольцами или кусочками. Выкладываем картофель в форму для запекания. Масло, чеснок и специи помещаем в блендер и взбиваем до получения однородной массы. Щедро поливаем картофель и запекаем 45 минут при 190 градусах.

Приятного аппетита!

Идеальное дополнение к столу: вкусный салат из молодых кабачков.