З цим рецептом ваша печена картопля буде викликати справжній фурор. Мінус цієї страви лише один – вас часто проситимуть приготувати її знову.

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Рецепт печеної картоплі

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю нарізаємо кільцями або шматочками.
  2. Викладаємо картоплю у форму для запікання.
  3. Масло, часник та спеції поміщаємо у блендер та збиваємо до отримання однорідної маси.
  4. Щедро поливаємо картоплю та запікаємо 45 хвилин при 190 градусах.

Смачного!