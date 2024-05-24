З цим рецептом ваша печена картопля буде викликати справжній фурор. Мінус цієї страви лише один – вас часто проситимуть приготувати її знову.

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Рецепт печеної картоплі

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 1 кілограм картоплі

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль, перець, паприка, орегано – до смаку.

Приготування:

Картоплю нарізаємо кільцями або шматочками. Викладаємо картоплю у форму для запікання. Масло, часник та спеції поміщаємо у блендер та збиваємо до отримання однорідної маси. Щедро поливаємо картоплю та запікаємо 45 хвилин при 190 градусах.

Смачного!

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