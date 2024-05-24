З цим рецептом ваша печена картопля буде викликати справжній фурор. Мінус цієї страви лише один – вас часто проситимуть приготувати її знову.
Читайте також Пора солити щавель: чи потрібно додавати сіль – борщ взимку буде неймовірний
Рецепт печеної картоплі
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю нарізаємо кільцями або шматочками.
- Викладаємо картоплю у форму для запікання.
- Масло, часник та спеції поміщаємо у блендер та збиваємо до отримання однорідної маси.
- Щедро поливаємо картоплю та запікаємо 45 хвилин при 190 градусах.
Смачного!