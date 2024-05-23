Сезон молодых кабачков – это настоящий подарок для ценителей овощей. Если же ваша семья не входит в их число, то с этим рецептом у вас есть шансы увеличить количество сторонников здоровой пищи.
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Рецепт салата из молодых кабачков
Время: 20 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Кабачки тщательно моем и нарезаем на тоненькие полоски. Чистить молодой кабачок не обязательно, его кожура очень тонкая.
- Укроп моем и мелко нарезаем.
- Наливаем в кастрюлю воды и доводим до кипения. Солим и добавляем кабачки. Варим 1 – 3 минуты до мягкости. Сливаем кипяток и поливаем кабачки холодной водой.
- Орехи жарим 2 – 3 минуты, чтобы усилить аромат. Измельчаем.
- Соединяем кабачки, укроп и орехи.
- Приправляем соком лимона, маслом и медом. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!