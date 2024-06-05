Идеальное блюдо для пикника: рецепт роскошной картошки с салом на огне
5 июня 2024, 15:29Читати новину українською
Пожалуй, все пекли картофель с салом на огне. Однако этот рецепт значительно отличается от привычного.
Картофель приготовится идеально, потому что будет завернут в фольгу. Сало и лук придадут ему особый аромат.
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Картофель с салом на огне
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 10 картофелин;
– 200 граммов сала;
– 3 луковицы;
– соль, перец, специи по вкусу.
Заправка:
– несколько веточек петрушки;
– 1 красный лук;
– 1 белый лук;
– смесь перцев, чеснок, масло по вкусу.
Смотрите, как приготовить картофель с салом: видео
Приготовление:
- Картофель, сало и лук нарежьте кольцами. Поочередно нанижите на шампур.
- Присыпьте копченой паприкой, чесноком, солью, перцем по вкусу. Заверните в фольгу и отправьте на мангал.
- Когда картофель пропекся, снимите фольгу и оставьте на углях до корочки.
- Для заправки смесь перцев, чеснок и масло разотрите в ступке. Красный и белый лук мелко нарежьте вместе с петрушкой. Все смешайте и полейте готовый картофель.