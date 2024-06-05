Идеальное блюдо для пикника: рецепт роскошной картошки с салом на огне

Пожалуй, все пекли картофель с салом на огне. Однако этот рецепт значительно отличается от привычного.

Картофель приготовится идеально, потому что будет завернут в фольгу. Сало и лук придадут ему особый аромат.

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Картофель с салом на огне

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

– 10 картофелин;– 200 граммов сала;– 3 луковицы;– соль, перец, специи по вкусу.– несколько веточек петрушки;– 1 красный лук;– 1 белый лук;– смесь перцев, чеснок, масло по вкусу.

Смотрите, как приготовить картофель с салом: видео

Приготовление:

Картофель, сало и лук нарежьте кольцами. Поочередно нанижите на шампур. Присыпьте копченой паприкой, чесноком, солью, перцем по вкусу. Заверните в фольгу и отправьте на мангал. Когда картофель пропекся, снимите фольгу и оставьте на углях до корочки. Для заправки смесь перцев, чеснок и масло разотрите в ступке. Красный и белый лук мелко нарежьте вместе с петрушкой. Все смешайте и полейте готовый картофель.