Картопля приготується ідеально, бо буде загорнута у фольгу. Сало та цибуля нададуть їй особливого аромату.

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Картопля з салом на вогні

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 картоплин;

– 200 грамів сала;

– 3 цибулини;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Заправка:

– кілька гілочок петрушки;

– 1 червона цибуля;

– 1 біла цибуля;

– суміш перців, часник, олія до смаку.

Дивіться, як приготувати картоплю з салом: відео

Приготування:

Картоплю, сало і цибулю наріжте кільцями. По черзі нанижіть на шампур. Присипте копченою паприкою, часником, сіллю, перцем до смаку. Загорніть у фольгу і відправте на мангал. Коли картопля пропеклась, зніміть фольгу і залиште на вуглях до скоринки. Для заправки суміш перців, часник та олію розітріть в ступці. Червону і білу цибулю дрібно наріжте разом з петрушкою. Все змішайте і полийте готову картоплю.

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