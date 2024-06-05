Картопля приготується ідеально, бо буде загорнута у фольгу. Сало та цибуля нададуть їй особливого аромату.

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Картопля з салом на вогні

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати картоплю з салом: відео

Приготування:

  1. Картоплю, сало і цибулю наріжте кільцями. По черзі нанижіть на шампур.
  2. Присипте копченою паприкою, часником, сіллю, перцем до смаку. Загорніть у фольгу і відправте на мангал.
  3. Коли картопля пропеклась, зніміть фольгу і залиште на вуглях до скоринки.
  4. Для заправки суміш перців, часник та олію розітріть в ступці. Червону і білу цибулю дрібно наріжте разом з петрушкою. Все змішайте і полийте готову картоплю.