Ароматная и хрустящая картошка по-деревенски – универсальное блюдо, которое может подаваться к столу как с соусом, так и с рыбой или мясом.

Источник: Smachno News

Картофель по-деревенски, пожалуй, одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить из этого продукта.

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Мы подготовили для вас рецепт картофеля по-деревенски в духовке, по желанию можно добавить больше чеснока или специй.

Именно приготовление картофеля в духовке делает это блюдо полезным, низкокалорийным и с сохранением витаминов в продукте.

Готовить блюдо очень легко и быстро, а подавать картофель по-деревенски можно как к овощным блюдам, так и к мясным.

Как приготовить картофель по-деревенски дома

Ингредиенты:

– 1 кг картофеля;

– 1 ч. л соли;

– 1 ч. л приправы к картофелю;

– 1 ч. л паприки;

–50 мл масла;

– 1 ч. л черного молотого перца

– 2-3 зубчика чеснока.