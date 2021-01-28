Рецепт домашнего картофеля по-деревенски в духовке: вкусная и полезная пища
Ароматная и хрустящая картошка по-деревенски – универсальное блюдо, которое может подаваться к столу как с соусом, так и с рыбой или мясом.
Источник: Smachno News
Картофель по-деревенски, пожалуй, одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить из этого продукта.
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Мы подготовили для вас рецепт картофеля по-деревенски в духовке, по желанию можно добавить больше чеснока или специй.
Именно приготовление картофеля в духовке делает это блюдо полезным, низкокалорийным и с сохранением витаминов в продукте.
Готовить блюдо очень легко и быстро, а подавать картофель по-деревенски можно как к овощным блюдам, так и к мясным.
Как приготовить картофель по-деревенски дома
- Тщательно помойте картофель водой, очистите щеточкой и еще раз промойте водой. Разрежьте картофель на 4 части и переложите в пакет.
- Всыпьте к картофелю специи и масло и тщательно перемешайте все ингредиенты в пакете.
- Выложите картофель на противень и выпекайте в духовке при 200 градусах 20 минут. Добавьте чеснок и выпекайте еще 5-10 минут до готовности. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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