Паста с брокколи: простой рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился рецептом пасты с брокколи и анчоусами, которую вы легко приготовите дома.
Источник: фейсбук Марко Черветти
В Италии существует много видов пасты и в каждом регионе свой рецепт приготовления. "Орекьетте" – итальянские макаронные изделия в форме небольших "ушек" популярные в городе Бари (регион Апулии).
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Рецепт пасты с брокколи
- Для приготовления помойте брокколи, разделите на соцветия. В кастрюле с кипятком отварите брокколи, добавьте пасту, варите несколько минут.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте сухари.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Чеснок, перец чили помойте, измельчите ножом. На сковороде обжарьте чеснок с перцем, добавьте анчоусы. Дальше – добавьте отварные брокколи, пасту, перемешайте, тушите до готовности. В пасту добавьте оливковое масло, тертый сыр, перемешайте.
- Выложите на тарелку, добавьте сухари. Приятного аппетита!
Рецепт пасты с брокколи от Марко Черветти в видео:
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