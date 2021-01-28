Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился рецептом пасты с брокколи и анчоусами, которую вы легко приготовите дома.

Источник: фейсбук Марко Черветти

В Италии существует много видов пасты и в каждом регионе свой рецепт приготовления. "Орекьетте" – итальянские макаронные изделия в форме небольших "ушек" популярные в городе Бари (регион Апулии).

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Рецепт пасты с брокколи

Ингредиенты:

– брокколи;

– соль морская;

– чеснок;

– оливковое масло;

– анчоусы;

– перец чили;

– сухари для панировки;

– паста орекьетте;

– сыр твердый (пармезан).

Для приготовления помойте брокколи, разделите на соцветия. В кастрюле с кипятком отварите брокколи, добавьте пасту, варите несколько минут. На сковороде с оливковым маслом обжарьте сухари. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок, перец чили помойте, измельчите ножом. На сковороде обжарьте чеснок с перцем, добавьте анчоусы. Дальше – добавьте отварные брокколи, пасту, перемешайте, тушите до готовности. В пасту добавьте оливковое масло, тертый сыр, перемешайте. Выложите на тарелку, добавьте сухари. Приятного аппетита!

Рецепт пасты с брокколи от Марко Черветти в видео: