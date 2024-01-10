Идеальное блюдо для всей семьи: готовим картофельную запеканку с курицей и грибами

10 января 2024, 22:30
Читати новину українською

Источник:

irisha_redko

Ужин может быть простым и вкусным одновременно. Попробуйте приготовить запеканку с картофелем и курицей.

Их вкус подчеркнут грибы и сыр. Родные будут точно просить добавки.

Будет вкусно Так делали еще наши предки: старинный и мегапростой рецепт картофельной бабки

Картофельная запеканка с курицей

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– масло, сметана, соль для пюре;
– 1 куриное филе;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 100 миллилитров сливок 20%;
– 200 граммов твердого сыра;
– специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте картофельное пюре. Сварите картофель в подсоленной воде, после чего слейте его, добавьте сливочное масло, сметану и растолките.
  2. Тем временем обжарьте измельченные грибы с луком, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Курицу нарежьте кубиками и пожарьте до готовности. Добавьте сливки, грибочки и потушите вместе еще 2 – 3 минуты.
  4. Тогда в форму выложите слоями пюре, курицу, сыр и так до конца.
  5. Запекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить ароматную запеканку из остатков капусты и сыра – это очень вкусно.
Автор: Ольга Котів