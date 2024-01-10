Їхній смак підкреслять гриби та сир. Рідні точно проситимуть добавки.

Буде смачно Так робили ще наші предки: старовинний та мегапростий рецепт картопляної бабки

Картопляна запіканка з куркою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Підготуйте картопляне пюре. Зваріть картоплю в підсоленій воді, після чого злийте її, додайте вершкове масло, сметану та потовчіть.
  2. Тим часом обсмажте подрібнені гриби з цибулею, посоліть та поперчіть до смаку.
  3. Курку наріжте кубиками та посмажте до готовності. Додайте вершки, грибочки та потушкуйте разом ще 2 – 3 хвилини.
  4. Тоді у форму викладіть шарами пюре, курку, сир і так до кінця.
  5. Запікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.