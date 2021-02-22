Талановитий шеф-кухар Володимир Ярославський запропонував приготувати картопляне пюре з мускатним горіхом – повірте, смак цього гарніру вас приємно вразить!

Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом картопляного пюре ресторанного зразка, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Шеф-кухар не приховував, що спостерігав за приготуванням картопляного пюре у Блюменталя та Робюшона й вивів свою ідеальну формулу гарніру, з яким й вирішив поділитися сьогодні.

Звісно, це не на кожен день і не швидкий рецепт, але виділіть час і приготуйте – рідні будуть у захваті, – прокоментував Володимир Ярославський.

Порада від шеф-кухаря: обирайте для страви тільки ті сорти картоплі, котрі багаті на крохмаль.

Як приготувати картопляне пюре

Інгредієнти:

– 100 г відвареної перетертої картоплі;

– 60 г вершків 30%;

– 40 г вершкового масла;

– 25 г молока;

– мускатний горіх.