Рецепт картопляного пюре: готуємо гарнір як у ресторані Володимира Ярославського
Талановитий шеф-кухар Володимир Ярославський запропонував приготувати картопляне пюре з мускатним горіхом – повірте, смак цього гарніру вас приємно вразить!
Джерело:Володимир Ярославський
Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом картопляного пюре ресторанного зразка, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Шеф-кухар не приховував, що спостерігав за приготуванням картопляного пюре у Блюменталя та Робюшона й вивів свою ідеальну формулу гарніру, з яким й вирішив поділитися сьогодні.
Звісно, це не на кожен день і не швидкий рецепт, але виділіть час і приготуйте – рідні будуть у захваті, – прокоментував Володимир Ярославський.
Порада від шеф-кухаря: обирайте для страви тільки ті сорти картоплі, котрі багаті на крохмаль.
Як приготувати картопляне пюре
- Ретельно відваріть картоплю в підсоленій воді, 40 хвилин буде достатньо. Злийте воду та просушіть картоплю в каструлі на середньому вогні 3 хвилини.
- Перетріть картоплю через сито, додайте гарячого молока та перемішайте.
- У сковорідці прогрійте вершки та масло, змішайте з картоплею та додайте мускатного горіха.
- Подавайте картопляне пюре гарячим. Смачного!
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