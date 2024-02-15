Не только в воде и молоке: как приготовить нежное как крем картофельное пюре

Картофельное пюре – классическое сопровождение ко многим блюдам. Его нежная консистенция и неповторимый вкус являются универсальными спутниками для рыбы или мяса. Есть интересный способ его приготовления, который вы точно захотите повторить.

Картофельное пюре со сливками может стать настоящим открытием для тех, кто ищет что-то особенное в своих кулинарных приключениях. Оно очень нежное на вкус и имеет прекрасную текстуру.

Интересно Вкус будет непревзойденным: как жарить отбивные для идеального результата

Рецепт нежного картофельного пюре

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Даже из привычных блюд можно сделать шедевр / Иллюстративное фото unsplash

– 1 килограмм картофеля;– 6 столовых ложек сливки 12%;– 3 чайные ложки сливочного масла;– щепотка мускатного ореха;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель промойте и тщательно очистите. Отварите в подсоленной воде. Когда она станет мягкой отлейте воду. Сливки и масло разогрейте в микроволновой печи. Добавьте масло, сливки и мускатный орех в кастрюлю с картофелем. Хорошо разомните пестиком до однородной массы. Подавайте горячим.

Как приготовить идеальное картофельное пюре

Для пюре лучше использовать определенный вид картофеля. Сорт "синеглазая" идеально подходит для пюре. Распознать его просто: он имеет фиолетовые или розовые "глазки".

Отбирайте картофелины меньшего размера – они более крахмалистые. Также нежное и воздушное пюре получается из картофеля с шероховатой или треснувшей кожурой. Варите картофель до мягкости, но не доводите до переваривания, поскольку это может сделать пюре липким и неправильной консистенции. Солить картофель следует в конце, когда уже добавлены все ингредиенты.