Картопляне пюре з вершками може стати справжнім відкриттям для тих, хто шукає щось особливе у своїх кулінарних пригодах. Воно дуже ніжне на смак і має чудову текстуру.
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Рецепт ніжного картопляного пюре
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Навіть зі звичних страв можна зробити шедевр / Ілюстративне фото unsplash
Приготування:
- Картоплю промийте та ретельно очистіть.
- Відваріть в підсоленій воді.
- Коли вона стане м'якою відлийте воду.
- Вершки та масло розігрійте у мікрохвильовій печі.
- Додайте масло, вершки і мускатний горіх до каструлі з картоплею.
- Добре розімніть товкачиком до однорідної маси.
- Подавайте гарячим.
Як приготувати ідеальне картопляне пюре
Для пюре краще використовувати певний вид картоплі. Сорт "синьоокка" ідеально підходить для пюре. Розпізнати її просто: вона має фіолетові або рожеві "вічки".
Відбирайте картоплини меншого розміру – вони більш крохмалисті. Також ніжне і повітряне пюре виходить з картоплі з шорсткою або тріснутою шкіркою. Варіть картоплю до м'якості, але не доводьте до переварювання, оскільки це може зробити пюре липким і неправильної консистенції. Солити картоплю слід вкінці, коли вже додані всі інгредієнти.