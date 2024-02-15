Картопляне пюре з вершками може стати справжнім відкриттям для тих, хто шукає щось особливе у своїх кулінарних пригодах. Воно дуже ніжне на смак і має чудову текстуру.

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Рецепт ніжного картопляного пюре

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати ідеальне картопляне пюреНавіть зі звичних страв можна зробити шедевр / Ілюстративне фото unsplash

Приготування:

  1. Картоплю промийте та ретельно очистіть.
  2. Відваріть в підсоленій воді.
  3. Коли вона стане м'якою відлийте воду.
  4. Вершки та масло розігрійте у мікрохвильовій печі.
  5. Додайте масло, вершки і мускатний горіх до каструлі з картоплею.
  6. Добре розімніть товкачиком до однорідної маси.
  7. Подавайте гарячим.

Як приготувати ідеальне картопляне пюре

Для пюре краще використовувати певний вид картоплі. Сорт "синьоокка" ідеально підходить для пюре. Розпізнати її просто: вона має фіолетові або рожеві "вічки".

Відбирайте картоплини меншого розміру – вони більш крохмалисті. Також ніжне і повітряне пюре виходить з картоплі з шорсткою або тріснутою шкіркою. Варіть картоплю до м'якості, але не доводьте до переварювання, оскільки це може зробити пюре липким і неправильної консистенції. Солити картоплю слід вкінці, коли вже додані всі інгредієнти.