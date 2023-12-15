Самое известное картофельное пюре в мире имеет легендарного автора – Жоэля Робюшона. Этот мужчина является самым титулованным шефом Мишлен Гида. Как отмечает кулинар Ярославский, есть один очень важный момент – правильный сорт картофеля. Следует выбирать ту, которая внутри желтая.

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Рецепт картофельного пюре от Ярославского

  • Время: 45 минут

  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Очищенный картофель отварите в подсоленной воде. Приблизительное время 30 – 35 минут. Важные моменты – картошку лучше не разрезать и она хорошо приготовилась, иначе могут быть сырые комочки в пюре.
  2. Из кастрюли, где варился картофель, слейте воду, а сам картофель оставьте еще на несколько минут. Ее следует еще немного прогреть и подсушить.
  3. Еще горячий картофель перетрите через мельницу для перетирания мякоти, или еще лучше через сито.
  4. В большую сковороду налейте сливки, добавьте масло, картофель, соль по вкусу и мускатный орех.
  5. Лопаткой разомните все ингредиенты и постоянно помешивайте, пока масса станет однородной.
  6. Возможно, несколько минут нужно будет просто перемешивать и прогревать, чтобы избыточная влага испарилась.
  7. Заметьте, что это картофельное пюре не густое, а скорее напоминает крем и это очень вкусно!
  8. Такой картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве добавки к тушеному мясу!