Самое известное картофельное пюре в мире имеет легендарного автора – Жоэля Робюшона. Этот мужчина является самым титулованным шефом Мишлен Гида. Как отмечает кулинар Ярославский, есть один очень важный момент – правильный сорт картофеля. Следует выбирать ту, которая внутри желтая.

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Рецепт картофельного пюре от Ярославского

Время: 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты :

– 300 грамм перетертого картофеля;

– 150 грамм масла 82,5%;

– 150 грамм сливок 30%;

– соль и молотый мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

Очищенный картофель отварите в подсоленной воде. Приблизительное время 30 – 35 минут. Важные моменты – картошку лучше не разрезать и она хорошо приготовилась, иначе могут быть сырые комочки в пюре. Из кастрюли, где варился картофель, слейте воду, а сам картофель оставьте еще на несколько минут. Ее следует еще немного прогреть и подсушить. Еще горячий картофель перетрите через мельницу для перетирания мякоти, или еще лучше через сито. В большую сковороду налейте сливки, добавьте масло, картофель, соль по вкусу и мускатный орех. Лопаткой разомните все ингредиенты и постоянно помешивайте, пока масса станет однородной. Возможно, несколько минут нужно будет просто перемешивать и прогревать, чтобы избыточная влага испарилась. Заметьте, что это картофельное пюре не густое, а скорее напоминает крем и это очень вкусно! Такой картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве добавки к тушеному мясу!

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