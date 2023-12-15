Найвідоміше картопляне пюре у світі має легендарного автора – Жоеля Робюшона. Цей чоловік є найтитулованішим шефом Мішлен Гіду. Як зазначає кулінар Ярославський, є один вкрай важливий момент – правильний сорт картоплі. Варто обирати ту, яка всередині є жовтою.
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Рецепт картопляного пюре від Ярославського
Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Очищену картоплю відваріть у підсоленій воді. Приблизний час 30 – 35 хвилин. Важливі моменти – картоплю краще не розрізати і вона має добре приготувалась, бо інакше можуть бути сирі грудочки у пюре.
- З каструлі, де варилася картопля, злийте воду, а саму картоплю залишіть ще на кілька хвилин. Її слід ще трішки прогріти та підсушити.
- Ще гарячу картоплю перетріть через млин для перетирання мʼякоті, або ще краще через сито.
- У велику пательню налийте вершки, додайте масло, картоплю, сіль на смак та мускатний горіх.
- Лопаткою розімніть всі інгредієнти та постійно помішуйте поки маса стане однорідною.
- Можливо кілька хвилин треба буде просто перемішувати і прогрівати, щоб надлишкова волога випарувалась.
- Зауважте, що це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем і це дуже-дуже смачно!
- Таку картоплю можна подавати як самостійну страву або у якості додатку до тушеного м'яса!