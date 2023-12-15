Найвідоміше картопляне пюре у світі має легендарного автора – Жоеля Робюшона. Цей чоловік є найтитулованішим шефом Мішлен Гіду. Як зазначає кулінар Ярославський, є один вкрай важливий момент – правильний сорт картоплі. Варто обирати ту, яка всередині є жовтою.

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Рецепт картопляного пюре від Ярославського

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів перетертої картоплі;

– 150 грамів масла 82,5%;

– 150 грамів вершків 30%;

– сіль та мелений мускатний горіх до смаку.

Приготування:

Очищену картоплю відваріть у підсоленій воді. Приблизний час 30 – 35 хвилин. Важливі моменти – картоплю краще не розрізати і вона має добре приготувалась, бо інакше можуть бути сирі грудочки у пюре. З каструлі, де варилася картопля, злийте воду, а саму картоплю залишіть ще на кілька хвилин. Її слід ще трішки прогріти та підсушити. Ще гарячу картоплю перетріть через млин для перетирання мʼякоті, або ще краще через сито. У велику пательню налийте вершки, додайте масло, картоплю, сіль на смак та мускатний горіх. Лопаткою розімніть всі інгредієнти та постійно помішуйте поки маса стане однорідною. Можливо кілька хвилин треба буде просто перемішувати і прогрівати, щоб надлишкова волога випарувалась. Зауважте, що це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем і це дуже-дуже смачно! Таку картоплю можна подавати як самостійну страву або у якості додатку до тушеного м'яса!

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