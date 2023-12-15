Ели ли вы самое известное картофельное пюре в мире: рецепт в исполнении судьи Мастершеф Ярославского
15 декабря 2023, 05:30Читати новину українською
Источник:Инстаграмма yaroslavskyi_vova
Картофельное пюре – классика, которая часто появляется на наших столах. Однако даже такой обычный гарнир можно приготовить по-новому.
Самое известное картофельное пюре в мире имеет легендарного автора – Жоэля Робюшона. Этот мужчина является самым титулованным шефом Мишлен Гида. Как отмечает кулинар Ярославский, есть один очень важный момент – правильный сорт картофеля. Следует выбирать ту, которая внутри желтая.
Интересно Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали
Рецепт картофельного пюре от Ярославского
Время: 45 минут
- Порций: 4
– 300 грамм перетертого картофеля;
– 150 грамм масла 82,5%;
– 150 грамм сливок 30%;
– соль и молотый мускатный орех по вкусу.
Приготовление:
- Очищенный картофель отварите в подсоленной воде. Приблизительное время 30 – 35 минут. Важные моменты – картошку лучше не разрезать и она хорошо приготовилась, иначе могут быть сырые комочки в пюре.
- Из кастрюли, где варился картофель, слейте воду, а сам картофель оставьте еще на несколько минут. Ее следует еще немного прогреть и подсушить.
- Еще горячий картофель перетрите через мельницу для перетирания мякоти, или еще лучше через сито.
- В большую сковороду налейте сливки, добавьте масло, картофель, соль по вкусу и мускатный орех.
- Лопаткой разомните все ингредиенты и постоянно помешивайте, пока масса станет однородной.
- Возможно, несколько минут нужно будет просто перемешивать и прогревать, чтобы избыточная влага испарилась.
- Заметьте, что это картофельное пюре не густое, а скорее напоминает крем и это очень вкусно!
- Такой картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве добавки к тушеному мясу!