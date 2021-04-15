Рецепт картофельного ризото с нори, тунцом и жареной уткой от адского Шефа Алекса Якутова
Хотите насладиться блюдом от шеф-повара у себя дома? Алекс Якутов подготовил замечательный рецепт вкусного картофельного ризото!
Источник:Новый канал
Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов поделился с читателями рецептом картофельного ризотто.
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Картофельное ризото – замечательная альтернатива известному всем блюду, которое готовится из риса. Шеф-повар кулинарного реалити "Адская кухня", которое осенью покажет Новый канал, Алекс Якутов рекомендует приготовить ризотто с жареной уткой.
Картофельное ризотто от Алекса Якутова / Новый канал
Блюдо получится вкусным и изысканным, а подавать его можно порционно.
Рецепт ризотто с картофелем
- Мелко нарежьте кубиками молодую картошку.
- Мелко нарежьте зубчик чеснока.
- Разогрейте в сковороде масло, добавьте чеснок, лук и картофель. Чтобы все не обжарилось, а нагрелось. Добавьте 50 мл вина. Помешивайте и подождите, чтобы вино испарилось.
- Постепенно, маленькими порциями добавляйте бульон. Помешивайте и постепенно влейте весь бульон. Постоянно пробуйте картофель, чтобы он не был переваренным, но и не сырым.
- Когда картофель будет готов, добавьте нори, тунец, масло и пармезан. Доведите до вкуса, добавляя соль и перец. Дайте блюду настояться.
- Обжарьте утиную грудку. Переверните кожей вниз, посыпьте солью, перцем и положите веточку тимьяна. Обжарьте до готовности с обеих сторон.
- Порежьте грудку на куски и подавайте с картофельным ризотто. Приятного аппетита!
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