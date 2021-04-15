Хотите насладиться блюдом от шеф-повара у себя дома? Алекс Якутов подготовил замечательный рецепт вкусного картофельного ризото!

Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов поделился с читателями рецептом картофельного ризотто.

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Картофельное ризото – замечательная альтернатива известному всем блюду, которое готовится из риса. Шеф-повар кулинарного реалити "Адская кухня", которое осенью покажет Новый канал, Алекс Якутов рекомендует приготовить ризотто с жареной уткой.



Картофельное ризотто от Алекса Якутова / Новый канал Картофельное ризотто от Алекса Якутова / Новый канал