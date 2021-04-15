Хоче посмакувати стравою від шеф-кухаря у себе вдома? Алекс Якутов підготував чудовий рецепт смачного картопляного різото!

Шеф "Пекельної кухні " Алекс Якутов поділився із читачами рецептом картопляного різото – цей смак вам сподобається більше за оригінал.

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Картопляне різото – чудова альтернатива відомій італійській страві з рису. Шеф-кухар кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", яке восени покаже Новий канал, Алекс Якутов рекомендує приготувати різото зі смаженою качкою.

Картопляне різото від Алекса Якутова / Новий канал

Страва вийде смачною та вишуканою, а подавати її можна порційно.

Рецепт різото з картоплею

Інгредієнти:

– 300 г картоплі;

– 20 г цибулі;

– 50 мл білого сухого вина;

– 1 л овочевого бульйону;

– 1 зубчик часнику;

– 0,5 ч. л солі;

– 1 ст. л водоростей норі;

– 1 ст. л тунця;

– 50 г вершкового масла;

– 20 г пармезану;

– 1 шт. качиної грудки;

– гілочка чебрецю;

– сіль, перець на ваш смак.