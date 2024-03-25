Они прекрасно подходят для приготовления в Великий пост. Попробуйте приготовить кныдли по этому рецепту – вам понравится.

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Картофельные кныдли

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 9 картофелин;

– 2 лука;

– 500 граммов муки;

– 3 чайные ложки соли;

– 5 зубчиков чеснока;

– 40 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Картофель почистите. Половину отварите в подсоленной воде до готовности и растолките в пюре. Остальной картофель и лук натрите на мелкую терку. Откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Смешайте пюре и натертый картофель, просейте в картофельную массу муку и вымесите мягкое тесто. Выложите его на обильно посыпанную мукой поверхность, разделите на несколько частей и раскатайте из них колбаски. Нарежьте их кусочками. Воду доведите до кипения, забросьте в нее кныдли, перемешайте и подождите, пока всплывут. Достаньте шумовкой на дуршлаг и ополосните холодной водой. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к нему масло, соль и перемешайте. Лук нарежьте кубиками и поджарьте на растительном масле до золотистости. Готовые кныдли полейте чесночным маслом, стряхните и посыпьте жареным луком.

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