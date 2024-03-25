Вони чудово підходять для приготування у Великий піст. Спробуйте приготувати книдлі за цим рецептом – вам сподобається.

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Картопляні книдлі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 9 картоплин;

– 2 цибулі;

– 500 грамів борошна;

– 3 чайні ложки солі;

– 5 зубчиків часнику;

– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

Картоплю почистьте. Половину відваріть у підсоленій воді до готовності та потовчіть у пюре. Решту картоплі та цибулю натріть на дрібну терку. Відкиньте на сито, щоб стекла рідина. Змішайте пюре і натерту картоплю, просійте в картопляну масу борошно і вимісіть м'яке тісто. Викладіть його на рясно посипану борошном поверхню, розділіть на кілька частин і розкачайте з них ковбаски. Наріжте їх шматочками. Воду доведіть до кипіння, закиньте в неї книдлі, перемішайте і почекайте, поки спливуть. Дістаньте шумівкою на друшляк і ополосніть холодною водою. Часник пропустіть через прес, додайте до нього олію, сіль та перемішайте. Цибулю наріжте кубиками та підсмажте на олії до золотистості. Готові книдлі полийте часниковою олію, стряхніть і посипте смаженою цибулею.

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