Вони чудово підходять для приготування у Великий піст. Спробуйте приготувати книдлі за цим рецептом – вам сподобається.

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Картопляні книдлі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю почистьте. Половину відваріть у підсоленій воді до готовності та потовчіть у пюре.
  2. Решту картоплі та цибулю натріть на дрібну терку. Відкиньте на сито, щоб стекла рідина.
  3. Змішайте пюре і натерту картоплю, просійте в картопляну масу борошно і вимісіть м'яке тісто.
  4. Викладіть його на рясно посипану борошном поверхню, розділіть на кілька частин і розкачайте з них ковбаски. Наріжте їх шматочками.
  5. Воду доведіть до кипіння, закиньте в неї книдлі, перемішайте і почекайте, поки спливуть. Дістаньте шумівкою на друшляк і ополосніть холодною водою.
  6. Часник пропустіть через прес, додайте до нього олію, сіль та перемішайте. Цибулю наріжте кубиками та підсмажте на олії до золотистості.
  7. Готові книдлі полийте часниковою олію, стряхніть і посипте смаженою цибулею.