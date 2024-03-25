Секрет вкусного поста от наших предков: древний рецепт картофельных кныдлей
25 марта 2024, 11:05Читати новину українською
Источник:"Юля на кухне"
Картофельные кныдли – традиционное блюдо украинской кухни, которое очень просто приготовить. С этим справится даже начинающий.
Они прекрасно подходят для приготовления в Великий пост. Попробуйте приготовить кныдли по этому рецепту – вам понравится.
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Картофельные кныдли
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 9 картофелин;
– 2 лука;
– 500 граммов муки;
– 3 чайные ложки соли;
– 5 зубчиков чеснока;
– 40 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Картофель почистите. Половину отварите в подсоленной воде до готовности и растолките в пюре.
- Остальной картофель и лук натрите на мелкую терку. Откиньте на сито, чтобы стекла жидкость.
- Смешайте пюре и натертый картофель, просейте в картофельную массу муку и вымесите мягкое тесто.
- Выложите его на обильно посыпанную мукой поверхность, разделите на несколько частей и раскатайте из них колбаски. Нарежьте их кусочками.
- Воду доведите до кипения, забросьте в нее кныдли, перемешайте и подождите, пока всплывут. Достаньте шумовкой на дуршлаг и ополосните холодной водой.
- Чеснок пропустите через пресс, добавьте к нему масло, соль и перемешайте. Лук нарежьте кубиками и поджарьте на растительном масле до золотистости.
- Готовые кныдли полейте чесночным маслом, стряхните и посыпьте жареным луком.