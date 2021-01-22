Что можно приготовить из картофеля? Шеф-повар предлагает оригинальное блюдо – картофельные ньокки. Как правильно – читайте в материале.

Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в фейсбук. Картофельные ньокки – традиционное итальянское блюдо готовится в форме шариков из картофеля с добавлением соуса – на основе оливкового масла, базилика и сыра.

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Как приготовить картофельные ньокки

Ингредиенты:

– 500 граммов отварного картофеля;

– 60-70 граммов муки;

– соус песто (готовый);

– сыр Пармезан;

– перец;

– оливковое масло.

Для приготовления блюда помойте, очистите картофель, отварите в кастрюле с кипятком до готовности. Картофель измельчите в пюре. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте картофельное пюре с мукой, замесите тесто, накройте полотенцем, оставьте на 15-20 минут. Раскатайте тесто, сформируйте "колбаску", нарежьте на небольшие кусочки. В кастрюле с кипятком отварите клецки до готовности. Сыр натрите на крупной терке. В миску выложите клецки, добавьте соус песто, оливковое масло, пармезан, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Картофельные ньокки – рецепт от Марко Черветти в видео: