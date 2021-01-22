Как приготовить картофельные ньокки: простой рецепт от Марко Черветти
Что можно приготовить из картофеля? Шеф-повар предлагает оригинальное блюдо – картофельные ньокки. Как правильно – читайте в материале.
Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в фейсбук. Картофельные ньокки – традиционное итальянское блюдо готовится в форме шариков из картофеля с добавлением соуса – на основе оливкового масла, базилика и сыра.
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Как приготовить картофельные ньокки
- Для приготовления блюда помойте, очистите картофель, отварите в кастрюле с кипятком до готовности. Картофель измельчите в пюре.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте картофельное пюре с мукой, замесите тесто, накройте полотенцем, оставьте на 15-20 минут.
- Раскатайте тесто, сформируйте "колбаску", нарежьте на небольшие кусочки.
- В кастрюле с кипятком отварите клецки до готовности.
- Сыр натрите на крупной терке.
- В миску выложите клецки, добавьте соус песто, оливковое масло, пармезан, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Картофельные ньокки – рецепт от Марко Черветти в видео:
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