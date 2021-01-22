Як приготувати картопляні ньокі: простий рецепт від Марко Черветті
Що можна приготувати з картоплі? Шеф-кухар пропонує оригінальну страву – картопляні ньокі. Як правильно – читайте у матеріалі.
Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці у фейсбук. Картопляні ньокі – традиційна італійська страва готується у формі кульок з картоплі з додаванням соусу – на основі оливкової олії, базиліка і сиру.
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Як приготувати картопляні ньокі
- Для приготування страви помийте, почистіть картоплю, відваріть в каструлі з окропом до готовності. Картоплю подрібніть у пюре.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте картопляне пюре з борошном, замісіть тісто, накрийте рушником, залиште на 15-20 хвилин.
- Розкатайте тісто, сформуйте "ковбаску", наріжте на невеликі шматочки.
- У каструлі з окропом відваріть галушки до готовності.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У миску викладіть галушки, додайте соус песто, оливкову олію, пармезан, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Картопляні ньокі – рецепт від Марко Черветті у відео:
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