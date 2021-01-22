Що можна приготувати з картоплі? Шеф-кухар пропонує оригінальну страву – картопляні ньокі. Як правильно – читайте у матеріалі.

Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці у фейсбук. Картопляні ньокі – традиційна італійська страва готується у формі кульок з картоплі з додаванням соусу – на основі оливкової олії, базиліка і сиру.

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Як приготувати картопляні ньокі

Інгредієнти:

– 500 грамів відвареної картоплі;

– 60-70 грамів борошна;

– соус песто (готовий);

– сир Пармезан;

– перець;

– оливкова олія.

Для приготування страви помийте, почистіть картоплю, відваріть в каструлі з окропом до готовності. Картоплю подрібніть у пюре. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте картопляне пюре з борошном, замісіть тісто, накрийте рушником, залиште на 15-20 хвилин. Розкатайте тісто, сформуйте "ковбаску", наріжте на невеликі шматочки. У каструлі з окропом відваріть галушки до готовності. Сир натріть на грубій тертці. У миску викладіть галушки, додайте соус песто, оливкову олію, пармезан, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!

Картопляні ньокі – рецепт від Марко Черветті у відео: