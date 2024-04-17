Дети будут в восторге: рецепт картофельных шариков от Эктора Хименеса-Браво
17 апреля 2024, 18:44Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Картофельные шарики точно понравятся вашим родным. Кроме этого, они очень просто готовятся.
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой простой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
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Картофельные шарики с сыром
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 300 граммов картофельного пюре;
– 40 граммов моцареллы;
– 50 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки крахмала;
– петрушка, соль, перец по вкусу;
– 2 яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов кукурузных хлопьев. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготовление:
- Смешайте пюре, крахмал, натертый твердый сыр, соль и перец.
- Сформируйте шарики, добавляя внутрь кусочки моцареллы.
- Яйцо смешайте с измельченным чесноком.
- Шарики обваляйте в яйце, а затем – в измельченных хлопьях.
- Жарьте во фритюре в течение 2 минут.