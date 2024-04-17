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Картопляні кульки з сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте пюре, крохмаль, натертий твердий сир, сіль та перець.
  2. Сформуйте кульки, додаючи всередину шматочки моцарели.
  3. Яйце змішайте з подрібненим часником.
  4. Кульки обваляйте в яйці, а потім – у подрібнених пластівцях.
  5. Смажте у фритюрі протягом 2 хвилин.