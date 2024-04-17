Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій простий рецепт. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
Варто спробувати Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Картопляні кульки з сиром
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Змішайте пюре, крохмаль, натертий твердий сир, сіль та перець.
- Сформуйте кульки, додаючи всередину шматочки моцарели.
- Яйце змішайте з подрібненим часником.
- Кульки обваляйте в яйці, а потім – у подрібнених пластівцях.
- Смажте у фритюрі протягом 2 хвилин.