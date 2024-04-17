Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой простой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Картофельные шарики с сыром
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте пюре, крахмал, натертый твердый сыр, соль и перец.
- Сформируйте шарики, добавляя внутрь кусочки моцареллы.
- Яйцо смешайте с измельченным чесноком.
- Шарики обваляйте в яйце, а затем – в измельченных хлопьях.
- Жарьте во фритюре в течение 2 минут.