Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой простой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Картофельные шарики с сыром

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешайте пюре, крахмал, натертый твердый сыр, соль и перец.
  2. Сформируйте шарики, добавляя внутрь кусочки моцареллы.
  3. Яйцо смешайте с измельченным чесноком.
  4. Шарики обваляйте в яйце, а затем – в измельченных хлопьях.
  5. Жарьте во фритюре в течение 2 минут.