Картошка Анна – древний рецепт, покоривший мир
Источник:Есть юа
Мы знаем немало блюд из картофеля, но этот особенный. Если вы готовы удивлять своими кулинарными талантами родных и близких, обязательно попробуйте картошку Анна.
Ее история началась еще в 1870 году, когда французский шеф-повар известного парижского ресторана Адольф Дюглере посвятил ее известной куртизанке Анне Делион.
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Блюдо похоже на цветок розы, ведь выкладывают картофель в жаропрочную форму именно тонкими лепестками. Во время приготовления картофель Анна зарумянивается и превращается в изысканное блюдо всего из двух ингредиентов: картофеля и сливочного масла.
Рецепт картофеля Анна
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 400 граммов картофеля;
– 50 граммов растопленного сливочного масла;
– черный молотый перец;
– соль;
– мускатный орех.
Приготовление:
- Тщательно моем и чистим картофель, перекладываем в кастрюлю с холодной водой. Добавляем соль и отправляем в огонь. Доводим картофель до кипения и варим 3 минуты.
- Сливаем воду, картофель слегка охлаждаем, чтобы был не очень горячим.
- Нарезаем ее тонкими ломтиками.
Картофель Анна / Фото Kitchen and other stories
- Жаростривкую форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем ломтики картофеля так, чтобы он образовывал цветок. Каждый слой картофельных лепестков необходимо посолить, поперчить и добавить тертый мускатный орех.
- Наполняем так всю форму, поливаем растопленным сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 220 градусов.
- Готовим картошку Анна 35 – 40 минут для маленьких формочек и около часа для большой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лимонно-маковый кекс на скорую руку.