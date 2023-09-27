Картошка Анна – древний рецепт, покоривший мир

Мы знаем немало блюд из картофеля, но этот особенный. Если вы готовы удивлять своими кулинарными талантами родных и близких, обязательно попробуйте картошку Анна.

Ее история началась еще в 1870 году, когда французский шеф-повар известного парижского ресторана Адольф Дюглере посвятил ее известной куртизанке Анне Делион.

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Блюдо похоже на цветок розы, ведь выкладывают картофель в жаропрочную форму именно тонкими лепестками. Во время приготовления картофель Анна зарумянивается и превращается в изысканное блюдо всего из двух ингредиентов: картофеля и сливочного масла.

Рецепт картофеля Анна

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

– 400 граммов картофеля;– 50 граммов растопленного сливочного масла;– черный молотый перец;– соль;– мускатный орех.

Приготовление:

Тщательно моем и чистим картофель, перекладываем в кастрюлю с холодной водой. Добавляем соль и отправляем в огонь. Доводим картофель до кипения и варим 3 минуты.

Сливаем воду, картофель слегка охлаждаем, чтобы был не очень горячим.

Нарезаем ее тонкими ломтиками.



Картофель Анна / Фото Kitchen and other stories

Жаростривкую форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем ломтики картофеля так, чтобы он образовывал цветок. Каждый слой картофельных лепестков необходимо посолить, поперчить и добавить тертый мускатный орех.

Наполняем так всю форму, поливаем растопленным сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 220 градусов.

Готовим картошку Анна 35 – 40 минут для маленьких формочек и около часа для большой.

Приятного аппетита!

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