Сладкий соблазн: приготовьте кекс с вишнями по простому рецепту
14 июня 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Соблазнительные шоколадные кексы с вишней готовятся за 15 минут, а выпекаются за 25 – 30. Это значит, что вы сможете наслаждаться вкусным десертом не позже, чем через час!
Эти вишневые кексы настолько вкусные, что исчезают почти сразу после приготовления. Пухлые и влажные лакомства со вкусом ягод нравятся всем.
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Маффины с вишней
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1,75 стакана муки;
– 0,75 стакана сахара;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 5 столовых ложек масла;
– несколько капель миндального ароматизатора;
– 1 стакан молока;
– примерно 200 грамм вишен без косточек.
Приготовление:
- Смешайте сухие ингредиенты в одной миске, влажные – в другой.
- Затем все это соединить ложкой, добавить вишню и перемешать. Разлить по формам и выпекать около 20 минут при 180 градусах.
- Остудите и посыпьте сахарной пудрой.