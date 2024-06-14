Эти вишневые кексы настолько вкусные, что исчезают почти сразу после приготовления. Пухлые и влажные лакомства со вкусом ягод нравятся всем.
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Маффины с вишней
- Время: 40 минут
- Порций: 4
На завтрак или десерт / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Смешайте сухие ингредиенты в одной миске, влажные – в другой.
- Затем все это соединить ложкой, добавить вишню и перемешать. Разлить по формам и выпекать около 20 минут при 180 градусах.
- Остудите и посыпьте сахарной пудрой.