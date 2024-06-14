Эти вишневые кексы настолько вкусные, что исчезают почти сразу после приготовления. Пухлые и влажные лакомства со вкусом ягод нравятся всем.

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Маффины с вишней

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Кекс с вишнейНа завтрак или десерт / Фото przyslij przepis

Приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты в одной миске, влажные – в другой.
  2. Затем все это соединить ложкой, добавить вишню и перемешать. Разлить по формам и выпекать около 20 минут при 180 градусах.
  3. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.