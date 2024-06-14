Ці вишневі кекси настільки смачні, що зникають майже одразу після приготування. Пухкі та вологі смаколики зі смаком ягід подобаються усім.

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Мафіни з вишнею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Кекс з вишнеюНа сніданок чи десерт / Фото przyslij przepis

Приготування:

  1. Змішайте сухі інгредієнти в одній мисці, вологі – в іншій.
  2. Потім все це з’єднати ложкою, додати вишню і перемішати. Розлити по формах і випікати близько 20 хвилин при 180 градусах.
  3. Остудіть і посипте цукровою пудрою.