Можно печь хоть каждый день: готовим кекс "Столичный" – простой и бюджетный рецепт

4 февраля 2024, 23:55
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Источник:

viktoria.panasiuk

Кекс "Столичный" появился примерно 60 – 70 лет назад. Это один из самых популярных рецептов выпечки, которая у многих ассоциируется с детством.

Замоченный в коньяке или бренди изюм прекрасно оттеняет сладкое тесто. Традиционно этот кекс украшают сахарной пудрой, однако вы можете использовать и глазурь.

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Рецепт кекса "Столичный"

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 220 граммов масла 82%;
– 220 граммов сахара;
– 300 граммов муки;
– 3 яйца;
– 200 граммов изюма;
– 50 миллилитров бренди;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 5 граммов соли;
– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

  1. Изюм залейте коньяком или бренди и оставьте на 30 минут.
  2. Мягкое масло взбейте миксером. Добавьте сахар, ванильный сахар и снова слегка взбейте.
  3. Добавьте соль, 1 яйцо и снова взбейте. Остальные яйца добавляйте по одному, взбивая после каждого раза.
  4. Изюм обсушите, добавьте к яично-масляной массе и перемешайте лопаткой.
  5. Просейте к массе муку с разрыхлителем и снова быстро перемешайте лопаткой.
  6. Переложите в смазанную маслом форму и сделайте углубление посередине или по кругу.
  7. Выпекайте примерно час в разогретой до 175 градусов духовке.
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Автор: Ольга Котів