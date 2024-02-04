Можно печь хоть каждый день: готовим кекс "Столичный" – простой и бюджетный рецепт
4 февраля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:viktoria.panasiuk
Кекс "Столичный" появился примерно 60 – 70 лет назад. Это один из самых популярных рецептов выпечки, которая у многих ассоциируется с детством.
Замоченный в коньяке или бренди изюм прекрасно оттеняет сладкое тесто. Традиционно этот кекс украшают сахарной пудрой, однако вы можете использовать и глазурь.
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Рецепт кекса "Столичный"
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 5
– 220 граммов масла 82%;
– 220 граммов сахара;
– 300 граммов муки;
– 3 яйца;
– 200 граммов изюма;
– 50 миллилитров бренди;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 5 граммов соли;
– сахарная пудра по вкусу.
Приготовление:
- Изюм залейте коньяком или бренди и оставьте на 30 минут.
- Мягкое масло взбейте миксером. Добавьте сахар, ванильный сахар и снова слегка взбейте.
- Добавьте соль, 1 яйцо и снова взбейте. Остальные яйца добавляйте по одному, взбивая после каждого раза.
- Изюм обсушите, добавьте к яично-масляной массе и перемешайте лопаткой.
- Просейте к массе муку с разрыхлителем и снова быстро перемешайте лопаткой.
- Переложите в смазанную маслом форму и сделайте углубление посередине или по кругу.
- Выпекайте примерно час в разогретой до 175 градусов духовке.