Замочені у коньяку чи бренді родзинки чудово відтіняють солодке тісто. Традиційно цей кекс прикрашають цукровою пудрою, однак ви можете використати й глазур.
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Рецепт кексу "Столичний"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Родзинки залийте коньяком чи бренді та залиште на 30 хвилин.
- М'яке масло збийте міксером. Додайте цукор, ванільний цукор і знову злегка збийте.
- Додайте сіль, 1 яйце й знову збийте. Решту яєць додавайте по одному, збиваючи після кожного разу.
- Родзинки обсушіть, додайте до яєчно-масляної маси та перемішайте лопаткою.
- Просійте до маси борошно з розпушувачем і знову швидко перемішайте лопаткою.
- Перекладіть у змащену маслом форму та зробіть заглиблення посередині або по колу.
- Випікайте приблизно годину в розігрітій до 175 градусів духовці.