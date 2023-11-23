Эти аппетитные кексы готовятся очень просто – на кефире и подсолнечном масле. Их можно оставить как есть, без начинки и декора, или украсить шоколадным ганашем или масляным кремом.

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Проверенный рецепт кексов на кефире

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 15

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 250 граммов кефира;

– 60 граммов подсолнечного масла;

– 30 граммов какао;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 250 граммов пшеничной муки;

– соль по вкусу.



Готовые кексы можно украсить кремом / Unsplash

Приготовление:

В миску вбейте яйца, добавьте сахар, кефир, растительное масло и перемешайте венчиком. Всыпьте просеянный какао-порошок, муку и разрыхлитель. Размешайте до получения однородной массы. Разложите тесто в формочки для кексов на треть объема. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Извлеките готовые кексы из форм и выложите на решетку охлаждаться на несколько минут.

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