Эти аппетитные кексы готовятся очень просто – на кефире и подсолнечном масле. Их можно оставить как есть, без начинки и декора, или украсить шоколадным ганашем или масляным кремом.
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Проверенный рецепт кексов на кефире
- Время: 40 минут
- Порций: 15
Готовые кексы можно украсить кремом / Unsplash
Приготовление:
- В миску вбейте яйца, добавьте сахар, кефир, растительное масло и перемешайте венчиком.
- Всыпьте просеянный какао-порошок, муку и разрыхлитель. Размешайте до получения однородной массы.
- Разложите тесто в формочки для кексов на треть объема. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
- Извлеките готовые кексы из форм и выложите на решетку охлаждаться на несколько минут.