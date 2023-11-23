Ці апетитні кекси готуються дуже просто – на кефірі та олії. Їх можна залишити як є, без начинки та декору, або ж прикрасити шоколадним ганашем чи масляним кремом.

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Перевірений рецепт кексів на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 15

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Готові кекси можна прикрасити кремом / Unsplash

Приготування:

  1. У миску вбийте яйця, додайте цукор, кефір, олію і перемішайте вінчиком.
  2. Всипте просіяні какао-порошок, борошно і розпушувач. Розмішайте до отримання однорідної маси.
  3. Розкладіть тісто у формочки для кексів на третину об'єму. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
  4. Дістаньте готові кекси з форм і викладіть на решітку охолоджуватись на кілька хвилин.