Кекси на 14 лютого – солодкий подарунок на День Валентина: рецепти
Нереально вкусные кексы станут вкусным дополнением к вашему подарку на День Валентина. Айда готовить вместе с нами!
Источник:24 канал
До Дня Валентина осталось совсем немного, а вы еще не решили, что будете дарить любимой половинке? Мы подготовили для вас подборку вкуснейших кексов, которые станут вкусным презентом на праздник.
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Помните, чтобы кексы держали красивую форму, выпекайте их в силиконовых формах или в бумажных, но тогда корзиночки нужно дополнительно класть в металлическую форму с отверстиями.
– шоколадные кексы
Шоколадные кексы на Валентина / mondaysundaykitchen
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
- В небольшой миске смешайте муку, какао и разрыхлитель – дополнительно можно просеять сухие ингредиенты.
- В отдельной миске смешайте сахар и яйца, добавьте соль, перемешайте венчиком до однородной массы.
- С вымытого апельсина снимите цедру и выжмите сок. Цедру добавьте к миске с яичной массой.
- Если у вас не получилось выжать 120 мл сока апельсина, добавьте воды до необходимого количества. Сок также вылейте в яичную массу и перемешайте до однородного состояния.
- Высыпьте сухую смесь из муки и какао к яичной массе и перемешайте тесто. Оно должно получиться однородным, без комков и не слишком густым.
- Черный шоколад нарежьте ножом на мелкие кусочки.
- На маленьком огне растопите 100 г сливочного масла, дайте ему немного остыть и введите в тесто для кексов. Тщательно перемешайте венчиком. Высыпьте в тесто шоколадную крошку и перемешайте.
- Подготовьте металлический противень с круглыми отверстиями и выложите бумажные формы для кексов. Заполните формы на 2/3 объема и отправьте выпекаться около 35 минут. Когда кексы будут готовы, достаньте их из духовки и дайте полностью остыть в металлической форме. Приятного аппетита!
– банановые кексы
Банановые кексы на 14 февраля / livewellbakeoften
- Разогрейте духовку до 180 градусов, или до 160, если будете печь в режиме "Конвекция".
- Разотрите масло с сахаром, а банан разомните вилкой. Соедините ингредиенты и добавьте муку, разрыхлитель, соль и замесите тесто.
- Разложите тесто на банановые кексы по формочкам и выпекайте 20 минут. Приятного аппетита!
– кексы с творогом
Сырные кексы / stayathomemum
- Тщательно разотрите творог, лучше через сито, чтобы масса была однородной и без комочков.
- Добавьте к творогу сахар, ванилин, вбейте яйца и тщательно перемешайте массу.
- К творожной массе добавьте сметану, мягкое сливочное масло, манку и разрыхлитель для теста – снова перемешайте до однородного состояния.
- Разложите тесто по формочкам и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов 30 минут. Приятного аппетита!
– лимонные кексы
Лимонные кексы / tasteandtellblog
- Предварительно размягчите сливочное масло, разотрите его с сахаром.
- Добавьте яйца к масляной массе – перемешайте.
- Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Всыпте муку к массе и вымешайте тесто.
- С лимона снимите цедру и выжмите сок – добавьте в тесто и перемешайте.
- В конце добавьте разрыхлитель, снова вымешивайте тесто и выкладывайтев формы для кексов.
- Выпекайте кексы в духовке около 20 минут при температуре 180-190 градусов. Приятного аппетита!
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