Нереально вкусные кексы станут вкусным дополнением к вашему подарку на День Валентина. Айда готовить вместе с нами!

До Дня Валентина осталось совсем немного, а вы еще не решили, что будете дарить любимой половинке? Мы подготовили для вас подборку вкуснейших кексов, которые станут вкусным презентом на праздник.

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Помните, чтобы кексы держали красивую форму, выпекайте их в силиконовых формах или в бумажных, но тогда корзиночки нужно дополнительно класть в металлическую форму с отверстиями.

– шоколадные кексы



Шоколадные кексы на Валентина / mondaysundaykitchen

Ингредиенты:

– 250 г муки;

– 50 г какао;

– 1 ч. л разрыхлителя;

– 1 апельсин;

– 1 яйцо;

– 200 г сахара;

– 100 г сливочного масла;

– щепотка соли;

– 100 г черного шоколада.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. В небольшой миске смешайте муку, какао и разрыхлитель – дополнительно можно просеять сухие ингредиенты. В отдельной миске смешайте сахар и яйца, добавьте соль, перемешайте венчиком до однородной массы. С вымытого апельсина снимите цедру и выжмите сок. Цедру добавьте к миске с яичной массой. Если у вас не получилось выжать 120 мл сока апельсина, добавьте воды до необходимого количества. Сок также вылейте в яичную массу и перемешайте до однородного состояния. Высыпьте сухую смесь из муки и какао к яичной массе и перемешайте тесто. Оно должно получиться однородным, без комков и не слишком густым. Черный шоколад нарежьте ножом на мелкие кусочки. На маленьком огне растопите 100 г сливочного масла, дайте ему немного остыть и введите в тесто для кексов. Тщательно перемешайте венчиком. Высыпьте в тесто шоколадную крошку и перемешайте. Подготовьте металлический противень с круглыми отверстиями и выложите бумажные формы для кексов. Заполните формы на 2/3 объема и отправьте выпекаться около 35 минут. Когда кексы будут готовы, достаньте их из духовки и дайте полностью остыть в металлической форме. Приятного аппетита!

– банановые кексы



Банановые кексы на 14 февраля / livewellbakeoften

Ингредиенты:

– 2 шт. яиц;

– 2 банана;

– 100 г сливочного масла;

– ½ ч. л соли;

– 150 г сахара;

– 2 ч. л разрыхлителя;

– 220 г муки.

Разогрейте духовку до 180 градусов, или до 160, если будете печь в режиме "Конвекция". Разотрите масло с сахаром, а банан разомните вилкой. Соедините ингредиенты и добавьте муку, разрыхлитель, соль и замесите тесто. Разложите тесто на банановые кексы по формочкам и выпекайте 20 минут. Приятного аппетита!

– кексы с творогом



Сырные кексы / stayathomemum

Ингредиенты:

– 200 г творога;

– 2 яйца;

– 5 ст. л сметаны;

– 3 ст. л манки;

– 3 ст. л сахара;

– 2 ст. л сливочного масла;

– 1 ч. л розпушувачу;

– 1 пакетик ванилина.

Тщательно разотрите творог, лучше через сито, чтобы масса была однородной и без комочков. Добавьте к творогу сахар, ванилин, вбейте яйца и тщательно перемешайте массу. К творожной массе добавьте сметану, мягкое сливочное масло, манку и разрыхлитель для теста – снова перемешайте до однородного состояния. Разложите тесто по формочкам и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

– лимонные кексы



Лимонные кексы / tasteandtellblog

Ингредиенты: – 1 стакан муки;

– 1 стакан сахара;

– 120 г сливочного масла;

– 2 яйца;

– 1 лимон;

– разрыхлитель.