Нереально смачні кекси стануть смачним доповненням до вашого подарунку на День Валентина. Гайда готувати разом з нами!

До Дня Валентина залишилося зовсім трішки, а ви ще не вирішили, що будете дарувати коханій половинці? Ми підготували для вас підбірку надзвичайно смачних кексів, які стануть смачним презентом на свято.

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Пам'ятайте, щоб кекси тримали красиву форму, випікайте їх у силіконових формах або у паперових, але тоді кошички потрібно додатково класти у металеву форму з отворами.

– шоколадні кекси

Шоколадні кекси на Валентина/mondaysundaykitchen

Інгредієнти:

– 250 г борошна;

– 50 г какао;

– 1 ч. л розпушувача;

– 1 апельсин;

– 1 яйце;

– 200 г цукру;

– 100 г вершкового масла;

– дрібка солі;

– 100 г чорного шоколаду.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. У невеликій мисці змішайте борошно, какао та розпушувач – додатково можна просіяти сухі інгредієнти. В окремій мисці змішайте цукор та яйця, додайте сіль – перемішайте вінчиком до однорідної маси. З помитого апельсина зніміть цедру та вичавіть сік. Цедру додайте до миски з яєчною масою. Якщо у вас не вийшло вичавити 120 мл соку апельсина, додайте води до необхідної кількості. Сік також вилийте до яєчної маси та перемішайте до однорідного стану. Висипте суху суміш з борошна і какао до яєчної маси та перемішайте тісто. Воно повинне вийти однорідним, без грудок і не дуже густим. Чорний шоколад наріжте ножем на дрібні шматочки. На маленькому вогні розтопіть 100 г вершкового масла, дайте йому трохи охолонути і введіть у тісто для кексів. Ретельно перемішайте вінчиком. Висипте до тіста шоколадну крихту та перемішайте. Підготуйте металеве деко з круглими отворами та викладіть паперові форми для кексів. Заповніть форми на 2/3 об'єму та відправте випікатись близько 35 хвилин. Коли кекси будуть готові, дістаньте їх з духовки та дайте повністю охолонути в металевій формі. Смачного!

– бананові кекси

Бананові кекси на 14 лютого/livewellbakeoften

Інгредієнти:

– 2 шт. яєць;

– 2 банани;

– 100 г вершкового масла;

– ½ ч. л солі;

– 150 г цукру;

– 2 ч. л розпушувача;

– 220 г борошна.

Розігрійте духовку до 180 градусів, або до 160, якщо будете пекти в режимі "Конвекція". Розітріть масло з цукром, а банан розімніть виделкою. З'єднайте інгредієнти та додайте борошно, розмішувач, сіль й замісіть тісто. Розкладіть тісто на бананові кекси по формочках та випікайте 20 хвилин. Смачного!

– кекси з домашнім сиром

Сирні кекси/stayathomemum

Інгредієнти:

– 200 г домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 5 ст. л сметани;

– 3 ст. л манки;

– 3 ст. л цукру;

– 2 ст. л вершкового масла;

– 1 ч. л розпушувачу;

– 1 пакетик ваніліну.

Ретельно розітріть сир, краще через сито, щоб маса була однорідною і без грудочок. Додайте до сиру цукор, ванілін, вибийте яйця та ретельно перемішайте масу. До сирної маси додайте сметану, м'яке вершкове масло, манку та розпушувач для тіста – знову перемішайте до однорідного стану. Розкладіть тісто по формочках та відправте випікатись в попередньо розігріту духовку до 190 градусів 30 хвилин. Смачного!

– лимонні кекси

Лимонні кекси/tasteandtellblog

Інгредієнти:

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка цукру;

– 120 г вершкового масла;

– 2 яйця;

– 1 лимон;

– розпушувач.