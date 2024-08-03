Не только каша: как приготовить аппетитные кексы с овсянкой
3 августа 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Beszamel
Они очень вкусные, сладкие и сытные. Такие кексы прекрасно подойдут как альтернатива классической овсяной каше.
Это оригинальная идея для первого приема пищи как для детей, так и для взрослых. Они не только очень вкусные, но и легкие в приготовлении. Рецепт можно менять и добавлять любимые ингредиенты.
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Кексы с овсянкой
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 1 стакан овсяных хлопьев;
– полстакана молока;
– 1 банан;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки измельченных сухофруктов (изюм, финики, клюква, абрикосы);
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
Приготовление:
- Смешайте овсяные хлопья с сухофруктами и разрыхлителем.
- Смешайте банан, молоко, мед и яйцо до однородности.
- Тщательно смешайте влажные ингредиенты с сухими.
- Разлейте смесь в чашки или формочки для кексов, заполняя их на 2/3.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 20 минут.
- Выньте и отставьте охлаждаться.
- Подавайте на завтрак, второй завтрак или как перекус между приемами пищи.