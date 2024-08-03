Це оригінальна ідея для першого прийому їжі як для дітей, так і для дорослих. Вони не тільки дуже смачні, але й легкі у приготуванні. Рецепт можна змінювати та додавати улюблені інгредієнти.

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Кекси з вівсянкою

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте вівсяні пластівці з сухофруктами і розпушувачем.
  2. Змішайте банан, молоко, мед і яйце до однорідності.
  3. Ретельно змішайте вологі інгредієнти з сухими.
  4. Розлийте суміш у чашки або формочки для кексів, заповнюючи їх на 2/3.
  5. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте близько 20 хвилин.
  6. Вийміть і відставте охолоджуватися.
  7. Подавайте на сніданок, другий сніданок або як перекус між прийомами їжі.