Це оригінальна ідея для першого прийому їжі як для дітей, так і для дорослих. Вони не тільки дуже смачні, але й легкі у приготуванні. Рецепт можна змінювати та додавати улюблені інгредієнти.
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Кекси з вівсянкою
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Змішайте вівсяні пластівці з сухофруктами і розпушувачем.
- Змішайте банан, молоко, мед і яйце до однорідності.
- Ретельно змішайте вологі інгредієнти з сухими.
- Розлийте суміш у чашки або формочки для кексів, заповнюючи їх на 2/3.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте близько 20 хвилин.
- Вийміть і відставте охолоджуватися.
- Подавайте на сніданок, другий сніданок або як перекус між прийомами їжі.