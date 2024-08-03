Это оригинальная идея для первого приема пищи как для детей, так и для взрослых. Они не только очень вкусные, но и легкие в приготовлении. Рецепт можно менять и добавлять любимые ингредиенты.

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Кексы с овсянкой

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешайте овсяные хлопья с сухофруктами и разрыхлителем.
  2. Смешайте банан, молоко, мед и яйцо до однородности.
  3. Тщательно смешайте влажные ингредиенты с сухими.
  4. Разлейте смесь в чашки или формочки для кексов, заполняя их на 2/3.
  5. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 20 минут.
  6. Выньте и отставьте охлаждаться.
  7. Подавайте на завтрак, второй завтрак или как перекус между приемами пищи.