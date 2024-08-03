Это оригинальная идея для первого приема пищи как для детей, так и для взрослых. Они не только очень вкусные, но и легкие в приготовлении. Рецепт можно менять и добавлять любимые ингредиенты.

Не пропустите На вкус, как грибы: новый рецепт маринованных кабачков на зиму

Кексы с овсянкой

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан овсяных хлопьев;

– полстакана молока;

– 1 банан;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки измельченных сухофруктов (изюм, финики, клюква, абрикосы);

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

Смешайте овсяные хлопья с сухофруктами и разрыхлителем. Смешайте банан, молоко, мед и яйцо до однородности. Тщательно смешайте влажные ингредиенты с сухими. Разлейте смесь в чашки или формочки для кексов, заполняя их на 2/3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 20 минут. Выньте и отставьте охлаждаться. Подавайте на завтрак, второй завтрак или как перекус между приемами пищи.

Такая вкуснятина: как правильно квасить огурцы.