Значительно вкуснее, чем магазинный: приготовьте домашний кетчуп к шашлыку

9 мая 2024, 17:05
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Источник:

Cookpad

Домашний кетчуп готовится только из натуральных продуктов. Поэтому он получается удивительно вкусным и ароматным.

Такой кетчуп только подчеркнет естественный вкус мяса. Он значительно вкуснее, чем магазинный.

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Кетчуп "Шашлычный"

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 20
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма помидоров;
– 1 большая луковица;
– 30 граммов приправы для шашлыка;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 стакан сахара;
– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Помидоры перебейте блендером и проварите 40 минут.
  2. Добавьте 1 луковицу, порезанную кубиком, и проварите еще 20 минут.
  3. Снова перебейте все блендером. Добавьте соль, сахар, уксус и приправу к шашлыку.
  4. Проварите 10 минут и разлейте по сухим стерилизованным банкам.
  5. Если помидоры очень сочные, то можно добавить 1 столовую ложку крахмала, разведенную в холодной воде
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Автор: Ольга Котів