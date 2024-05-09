Такий кетчуп лише підкреслить природний смак м'яса. Він смакує значно краще, ніж магазинний.
Буде смачно Найкращий маринад для шашлику: готуємо за рецептом переможця "МастерШеф"
Кетчуп "Шашличний"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 20
Приготування:
- Помідори перебийте блендером та проваріть 40 хвилин.
- Додайте 1 цибулину, порізану кубиком, та проваріть ще 20 хвилин.
- Знову перебийте все блендером. Додайте сіль, цукор, оцет та приправу до шашлику.
- Проваріть 10 хвилин і розлийте по сухих стерилізованих банках.
- Якщо помідори дуже соковиті, то можна додати 1 столову ложку крохмалю, розведену в холодній воді