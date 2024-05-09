Такий кетчуп лише підкреслить природний смак м'яса. Він смакує значно краще, ніж магазинний.

Буде смачно Найкращий маринад для шашлику: готуємо за рецептом переможця "МастерШеф"

Кетчуп "Шашличний"

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 20

Приготування:

  1. Помідори перебийте блендером та проваріть 40 хвилин.
  2. Додайте 1 цибулину, порізану кубиком, та проваріть ще 20 хвилин.
  3. Знову перебийте все блендером. Додайте сіль, цукор, оцет та приправу до шашлику.
  4. Проваріть 10 хвилин і розлийте по сухих стерилізованих банках.
  5. Якщо помідори дуже соковиті, то можна додати 1 столову ложку крохмалю, розведену в холодній воді