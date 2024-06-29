Рецепт со столетней историей: готовим киевское сухое варенье из клубники

29 июня 2024, 23:43
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Источник:

Shuba

Записи о киевском варенье датируются 16 веком. Оно прекрасно хранится и имеет непревзойденный вкус.

Сухое варенье не требует закатывания в банки и специальных условий хранения. Это идеальный зимний десерт, когда не работает холодильник.

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Киевское сухое варенье

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 стакан воды;
– 400 граммов сахара;
– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и почистьте клубнику. При необходимости нарежьте на кусочки одинакового размера. Из воды и сахара приготовьте сироп и залейте им ягоды. Доведите варенье до медленного кипения и варите на очень слабом огне 10 минут.
  2. Отставьте настаиваться на 6 – 8 часов, после чего снова проварите на слабом огне 10 минут. Таких циклов должно быть от 4 до 8.
  3. Когда варенье будет готово, откиньте его на сито и дайте полностью стечь сиропу. На это уйдет примерно 1,5 – 2 часа. После этого пересыпьте клубнику сахарной пудрой.
  4. Выложите кусочки в один слой на противень и подсушите в духовке при температуре 40 градусов. Поставьте варенье в нагретую камеру на 10 часов и сушите с приоткрытой дверцей.
  5. Разложите готовое варенье в посуду для хранения с плотной крышкой и поставьте в темное прохладное место с невысокой влажностью.

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Автор: Ольга Котів