Сухе варення не вимагає закатування в банки та спеціальних умов зберігання. Це ідеальний зимовий десерт, коли не працює холодильник.

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Київське сухе варення

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 1 склянка води;

– 400 грамів цукру;

– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

Помийте та почистьте полуницю. За потреби наріжте на шматочки однакового розміру. З води та цукру приготуйте сироп і залийте ним ягоди. Доведіть варення до повільного кипіння і варіть на дуже слабкому вогні 10 хвилин. Відставте настоюватись на 6 – 8 годин, після чого знову проваріть на слабкому вогні 10 хвилин. Таких циклів має бути від 4 до 8. Коли варення буде готове, відкиньте його на сито і дайте повністю стекти сиропу. На це піде приблизно 1,5 – 2 години. Після цього пересипте полуницю цукровою пудрою. Викладіть шматочки в один шар на деко і підсушіть у духовці за температури 40 градусів. Поставте варення у нагріту камеру на 10 годин і сушіть з привідкритими дверцятами. Розкладіть готове варення в посуд для зберігання зі щільною кришкою і поставте в темне прохолодне місце з невисокою вологістю.

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