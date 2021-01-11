Традиционная украинская выпечка: рецепт кифликов со сливовой начинкой от Клопотенко
Известный шеф-повар предлагает приготовить вкусный десерт со сливовой начинкой, орехами и маком.
Евгений Клопотенко поделился рецептом на своей странице в фейсбук. Кифликы – традиционная украинская выпечка в форме небольших рогаликов. Их готовят с различными начинками. Ароматные, пухленькие рогалики со сливовой начинкой, маком и орехами понравятся всей семье.
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Как приготовить кифликы со сливовой начинкой
- Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков. Смешайте пшеничную и кукурузную муку, добавьте соль, дрожжи, теплое сливочное масло, сахар, сметану, одно яйцо, перемешайте, замесите тесто и оставьте на один час в холодильнике.
- Замороженные сливы измельчите с сахаром в блендере, добавьте мак и измельченные орехи.
- Раскатайте тесто, корж разделите на 8 частей (треугольники), выложите начинку, сформируйте рогалики.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом, выложите рогалики, смажьте желтком, задекорируйте маком и отправьте запекаться на 20 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт кифликов со сливовой начинкой, маком и орехами от Евгения Клопотенко в видео:
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