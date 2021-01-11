Известный шеф-повар предлагает приготовить вкусный десерт со сливовой начинкой, орехами и маком.

Евгений Клопотенко поделился рецептом на своей странице в фейсбук. Кифликы – традиционная украинская выпечка в форме небольших рогаликов. Их готовят с различными начинками. Ароматные, пухленькие рогалики со сливовой начинкой, маком и орехами понравятся всей семье.

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Как приготовить кифликы со сливовой начинкой

Ингредиенты для теста:

– 320 г пшеничной муки;

– 260 г кукурузной муки;

– 200 г сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 350 г сметаны 15-20%;

– 10 г сухих дрожжей;

– 3 ст. л сахара,

– щепотка соли;

– 1 желток;

– сахарная пудра.

Ингредиенты для начинки:

– 400 г слив;

– 200 г сахара;

– 50 мл воды;

– 3 ст. л мака;

– 3 ст. л грецкого ореха.

Для приготовления теста тщательно просейте муку в миске, чтобы не было комочков. Смешайте пшеничную и кукурузную муку, добавьте соль, дрожжи, теплое сливочное масло, сахар, сметану, одно яйцо, перемешайте, замесите тесто и оставьте на один час в холодильнике. Замороженные сливы измельчите с сахаром в блендере, добавьте мак и измельченные орехи. Раскатайте тесто, корж разделите на 8 частей (треугольники), выложите начинку, сформируйте рогалики. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом, выложите рогалики, смажьте желтком, задекорируйте маком и отправьте запекаться на 20 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт кифликов со сливовой начинкой, маком и орехами от Евгения Клопотенко в видео: