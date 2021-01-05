Вкусные шоколадные пряники по рецепту Яны Балог
Что приготовить на десерт? Яна Балог предлагает вкусные шоколадные пряники.
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась рецептом шоколадных пряников на своей странице в инстаграм. Очень легко готовятся и понравятся всей семье.
Читайте также Кутья в мультиварке: как быстро приготовить главное блюдо Сочельника – пошаговые рецепты
Шоколадные пряники
-
Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Смешайте 50 г муки с сахаром. Разогрейте молоко, добавьте в муку, перемешайте лопаткой до однородной констинтенции. Оставьте для охлаждения при комнатной температуре.
-
Смешайте 150 г муки с маслом, добавьте желток, какао, перемешайте, вымесите эластичное тесто. Сформируйте пряники круглой формы.
-
Разогрейте духовку при температуре 180 градусов, выложите пряники на противень, выпекайте в течение 10 минут.
-
Для приготовления глазури смешайте белок одного яйца, добавьте сахарной пудры, лимонного сока, цедры апельсина, корицы, тщательно перемешайте до однородной констинтенции. Смажьте глазурью готовые охлажденные пряники и оставьте при комнатной температуре на 30-40 минут. Для быстрого застывания глазури отправьте пряники в духовку на 6-7 минут при температуре 70-80 градусов. Выложите пряники на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт шоколадных пряников Яны Балог:
Поделиться новостью