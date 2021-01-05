Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась рецептом шоколадных пряников на своей странице в инстаграм. Очень легко готовятся и понравятся всей семье.

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Ингредиенты:

– 100 г молока;

– 50 г муки;

– 110 г сахара;

– 20 г масла;

– 1 желток;

– 30 г какао;

– 150 г муки;

– 7 г разрыхлителя.

Ингредиенты для глазури:

– белок одного яйца;

– 100 г сахарной пудры;

– 1 ст. ложка лимонного сока.